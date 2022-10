Sagra e Fiera d'Autunno

Tempo di 'Sagra d'Autunno' ad Arconate: appuntamento, allora, domenica 16 ottobre con una serie di iniziative per tutti. E lunedì 17 ecco la Fiera di Santa Teresa.

Tempo di 'Sagra d'Autunno' ad Arconate. L'appuntamento, allora, è domenica 16 ottobre dalle 9 con l'apertura del mercatino dell'usato, antiquariato e hobbistica; quindi, alle 11.45 ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica 'Per non dimenticare' (a cura dell'associazione 'Gocce di Solidarietà') e alle 12.15 ecco la benedizione dei mezzi agricoli in piazza Falcone e Borsellino. Dalle 14, poi, partendo da piazza Falcone e Borsellino 'Tutti in carrozza' per le vie del paese e alle 14.30 Re Soquaun e Regina Sibreta sfileranno per le strade cittadine accompagnati dal Corpo Bandistico Santa Cecilia. Alle 15.15, infine, spettacolo equestre (a cura di Alex & Sarah Horse Show, sempre in piazza Falcone e Borsellino). Per tutta la giornata, inoltre, spazio a 'La fattoria in piazza' (esposizione di animali della fattoria) e allo spazio del Gruppo Folkloristico in piazza Libertà sarà possibile acquistare la tradizionale 'Carsenza', zucchero filato e castagne, mentre in piazza Falcone e Borsellino salamelle, patatine e birra. E dagli Alpini ci saranno i piatti tipici da asporto (polenta e zola e polenta e salsiccette in umido). Lunedì 17 ottobre, poi, toccherà alla Fiera Autunnale di Santa Teresa animare le vie di Arconate.

