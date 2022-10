"Se c'è un'emergenza..."

Formare la popolazione scolastica alla cultura della prevenzione e informare la cittadinanza sul Piano di Emergenza Comunale: a Turbgio l'iniziativa 'Io non rischio'.

Formare la popolazione scolastica alla cultura della prevenzione e informare la cittadinanza sul Piano di Emergenza Comunale: in occasione di 'Io non rischio', organizzata dal Dipartimento di Protezione Civile, il gruppo di Protezione Civile 'Associazione Ingegneri per la Prevenzione e l’Emergenza – Sezione Operativa della Città Metropolitana di Milano', in collaborazione con il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Turbigo e con il patrocinio del Comune, ecco fino al 15 ottobre una serie di momenti rivolti appunto alle scuole e alla popolazione. Più precisamente, le iniziative riguardano lezioni tradizionali da parte dei volontari di IPE S.O. Milano presso l'istituto 'Don Lorenzo Milani', per illustrare le modalità di evacuazione dagli edifici scolastici e l’importanza della preparazione all’emergenza alluvionale e sismica e quindi prove di evacuazione e simulazione di prima gestione dell’emergenza con la partecipazione della Prociv; mentre sabato, dalle 9, sarà la volta di una manifestazione in piazza Madonna della Luna in cui verranno mostrate le modalità di preparazione della borsa di emergenza, i principali aspetti del Piano di Emergenza Comunale con la presenza dei referenti del Comune di Turbigo, le modalità di protezione degli edifici in caso di alluvione e le ragioni per cui durante il sisma alcuni edifici crollano mentre altri resistono. "In particolare - spiegano i promotori - si potrà vedere in funzione una tavola vibrante per comprendere gli effetti del sisma sulle strutture (grazie alla collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia), visionare immagini delle attività svolte dall’associazione durante il sisma in Centro Italia del 2016, guardare i filmati informativi realizzati dall’Ordine degli Ingegneri di Milano e prendere visione delle mappe del rischio incendio, alluvione e industriale presente a Turbigo. Un ringraziamento, infine, alla dirigente e al personale dell’Istituto Comprensivo 'Don Lorenzo Milani' e al Comune per la disponibilità dimostrata".

