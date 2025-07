Una rotonda in via Milano

Migliore viabilità e soprattutto una maggiore sicurezza: la rotonda all’incrocio tra le vie Milano, Patrioti e Dante Alighieri a Turbigo entro la fine dell’anno dovrebbe diventare realtà.

Migliore viabilità e soprattutto una maggiore sicurezza: la rotonda all’incrocio tra le vie Milano, Patrioti e Dante Alighieri a Turbigo non è più solo sulla carta, perché entro la fine dell’anno dovrebbe diventare realtà. “Un’opera certamente importante - spiega il sindaco Fabrizio Allevi - Un altro risultato raggiunto. I lavori dovrebbero, allora, partire proprio quest’estate e concludersi entro la fine del 2025. Ci tengo a ricordare e sottolineare che l’intervento è finanziato interamente da privato. Era per noi fondamentale mettere in sicurezza quel tratto, sia per quanto concerne le auto e i mezzi in transito, sia per i pedoni o i ciclisti che si troveranno ad attraversarlo”.

