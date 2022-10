Il Comune di Robecchetto con Induno ha pubblicato il bando di concorso pubblico per l’assegnazione di 20 borse di studio.

Il Comune di Robecchetto con Induno ha pubblicato il bando di concorso pubblico per l’assegnazione di 20 borse di studio in favore di studenti residenti che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2021/2022, scuole pubbliche o private legalmente riconosciute. Gli interessati, in possesso dei requisiti, dovranno presentare la domanda di partecipazione entro mercoledì 9 novembre 2022. Nel sito web istituzionale (www.comune.robecchetto-con-induno.mi.it) è possibile scaricare il bando, il regolamento e lo schema della domanda. Possono partecipare gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado (disponibili cinque borse di studio da 500,00 euro ciascuna), della scuola secondaria superiore di 2° grado (cinque borse di studio da 1000 euro ciascuna), di altre scuole secondarie superiori di 2° grado (cinque borse di studio da 1000 euro ciascuna) e Università (cinque borse di studio da 2000 ciascuna). "Complessivamente il Comune ha messo in campo 22.500 euro per dare il giusto riconoscimento e sostegno agli studenti che si sono distinti in ambito scolastico – afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione, Claudia Chiodini – Le borse di studio vengono assegnate secondo differenti criteri che riguardano sia il merito che il reddito con un forte incoraggiamento nel proseguire il percorso scolastico e di crescita.

Per questa Amministrazione il diritto allo studio è un diritto imprescindibile, ed è fondamentale che un’Amministrazione sia in grado di garantirlo a tutti i suoi cittadini".

