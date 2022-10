In ricordo di Osvaldo, morto nel disastro aereo di Linate

Tra le vittime della tragedia c'era anche un arlunese. Era l'8 ottobre 2001 quando, all'aeroporto di Linate di Milano, 118 persone morirono in uno scontro tra un aereo Cessna e uno della Scandinavian Airlines. Osvaldo Rossello era una di loro.

Tra le vittime della tragedia c'era anche un arlunese. Era l'8 ottobre 2001 quando, all'aeroporto di Linate di Milano, 118 persone morirono in uno scontro tra un aereo Cessna e uno della Scandinavian Airlines. Osvaldo Rossello era una di loro. E il sindaco Moreno Agolli, in una nota, ha voluto ricordare sia quel tragico giorno sia chi in esso ha dovuto prematuramente dire addio alla vita, segnatamente il suo concittadino: "Sono passati 21 anni - scrive - l'8 ottobre è stata per la prima volta la giornata nazionale per non dimenticare qualunque vittima degli incidenti nel trasporto, in particolare quello aeroportuale". Arluno ha voluto anche celebrare una Santa Messa di suffragio al bosco dei faggi. Tra i presenti anche la famiglia di Osvaldo, diverse autorità e il comitato 8 ottobre.

