Autostrada chiusa

Un nuovo, grave, incidente stradale è avvenuto stamane sull'autostrada A4 in direzione MIlano. Il tratto chiuso è quello tra Marcallo con Casone e Rho in direzione Milano.

Un nuovo, grave, incidente stradale è avvenuto stamane sull'autostrada A4 in direzione MIlano. Personale dei vigili del fuoco di Milano sta intervenendo sulla autostrada A4 Torino - Milano in direzione del capoluogo lombardo nei pressi dell'uscita di Arluno per un incidente stradale. Un mezzo pesante carico di cemento per cause in corso di accertamento si è scontrato con una autovettura ribaltandosi ed occupando le quattro corsie della carreggiata. Il conducente del mezzo pesante è stato soccorso dai sanitari in codice giallo mentre l'automobilista ha riportato fortunatamente lievi ferite. Chiusa al traffico la A4 in direzione Milano da parte della Polstrada per consentire ai vigili del fuoco la rimozione del mezzo pesante.

