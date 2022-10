Villa celebra i suoi campioni

Hanno dato e danno lustro a Villa Cortese e da lei si apprestano a essere celebrati. I campioni dello sport cittadino saranno accolti a braccia aperte durante una serata in programma venerdì 7 ottobre alle 21 nella sala civica.

Hanno dato e danno lustro a Villa Cortese e da lei si apprestano a essere celebrati. I campioni dello sport cittadino saranno accolti a braccia aperte durante una serata in programma venerdì 7 ottobre alle 21 nella sala civica. "L'incontro - spiega il sindaco Alessandro Barlocco - è aperto a tutti per conoscere storie ed esperienze di alcuni giovani campioni sportivi di Villa Cortese". Si potranno così una volta di più apprezzare e omaggiare le gesta di Marta Amani nell'atletica leggera (salto in lungo e 200 metri) con i suoi 12 titoli italiani, Martina Rabbolini, asso del nuovo paralimpico che ha preso parte agli appuntamenti di Rio nel 2016 e Tokyo nel 2020 e detiene il record italiano assoluto nei 100 rana, Michael Ducatelli, talento della boxe con quattro medaglie d'oro e 12 combattimenti vinti. Con loro anche Matteo Masetti, medaglia d'oro Deaf Olympic nel 2022 tra i non udenti nel lancio del giavellotto, oro anche agli Europei Deaf nel 2019 e detentore del record europeo con un lancio a 70,58 metri.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!