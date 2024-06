Luglio, a Villa Cortese, avrà forma e colore di una palla a spicchi. Dall'8 all'11, infatti, decollerà la 'Villa Summer Cup' di basket, torneo giunto alla sua terza edizione.

Luglio, a Villa Cortese, avrà forma e colore di una palla a spicchi. Dall'8 all'11, infatti, decollerà la 'Villa Summer Cup' di basket, torneo giunto alla sua terza edizione. Due i tornei previsti e organizzati da comune, Polisportiva Villa Cortese, oratorio, Coop Cofal e Castoro Sport di Legnano. Il primo è un torneo di basket tre contro tre e si svolgerà dalle 20 alle 23 al campo dell'oratorio di via Bertrarelli. Le sfide saranno disputate da squadre cestistiche di tre contro tre e con almeno quattro giocatori per compagine. Giovedì 11 luglio alle 21 si svolgerà invece "Asket per tutti". L'ingresso è libero.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!