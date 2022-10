L'Azzurra cerca un'ambulanza

L'Azzurra Soccorso di Cuggiono cerca un'ambulanza. Una raccolta fondi, allora, per sostituire un mezzo non utilizzabile.

Azzurra Soccorso, come ben sapete, ha la sua sede in Cuggiono e soprattutto in questi difficili anni di crisi sanitaria si è spesa in più modi per aiutare la comunità di cui fa parte. L’emergenza sanitaria ha richiesto notevole impegno in termini di spese, tempo e fatica da parte dei volontari che operano giorno dopo giorno dal 1999 su questo territorio. “Perché parliamo di... spese, tempo e fatica? Spese... perché l’acquisto dei DPI, l’aumento dei consumi e dei trasporti, l’aumento generale a cui tutti stiamo assistendo si fa sentire anche nel sociale, a maggior ragione nelle piccole realtà di paese come può essere Azzurra Soccorso, a differenza delle grandi Aziende. Tempo... in quanto i servizi e gli impegni proposti all’associazione sono aumentati, possiamo anche solo pensare inizialmente al servizio domiciliare della spesa, alla successiva campagna vaccinale, ai trasporti COVID e ai trasporti routinari che non si sono mai fermati. “Purtroppo, però, anche se non avremmo voluto siamo a CHIEDERVI AIUTO. Il 17 agosto di quest’anno purtroppo una delle nostre due ambulanze è stata coinvolta, a suo discapito, in un incidente stradale. L’impatto è stato abbastanza violento e i danni sono notevoli, di conseguenza il mezzo non è più utilizzabile per nessun tipo di servizio e dovrà essere sostituito. Trovandosi con unica ambulanza, vi è una maggior difficoltà nel riuscire a soddisfare tutte le richieste, incastrandole con il servizio di Emergenza Urgenza, in quanto l’ambulanza coinvolta è quella adibita ai servizi sportivi, manifestazioni e in particolar modo ai trasporti secondari, rivolti alla popolazione, utilizzata soprattutto nelle ore diurne per la popolazione di Cuggiono. Abbiamo pensato quindi di attivare delle iniziative di raccolta fondi finalizzati all’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso durante i prossimi mesi, se però volete già aiutarci con un Offerta potete farlo mediante una donazione: AZZURRA SOCCORSO O.D.V. - Via Roma 2, 20012 Cuggiono (MI) - Banca Popolare Milano IBAN IT81N0503433061000000061322CAUSALE:AIUTO.. CHIAMATE L’AMBULANZA!”

