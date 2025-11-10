Incontro su invecchiamento e rischio cardiovascolare

Proposto dal Centro Sociale A.P.S. e dal Circolo ACLI di Cuggiono, nel pomeriggio dell'11 novembre, a guidare la riflessione sarà il dottor Vittorio Lanzetti.

Un pomeriggio dedicato alla salute e alla prevenzione, rivolto in particolare al mondo della terza età ma aperto a tutta la cittadinanza. È quello proposto dal Centro Sociale A.P.S. e dal Circolo ACLI di Cuggiono, che organizzano per martedì 11 novembre alle ore 15.00, presso la sede del Centro Sociale in Villa Annoni, un incontro dal titolo: “Le cause dell’invecchiamento. Il rischio cardiovascolare”.

A guidare la riflessione sarà il dottor Vittorio Lanzetti, medico internista specialista in geriatria e oncologia, da anni impegnato nella divulgazione e nella sensibilizzazione su temi legati al benessere e alla prevenzione delle malattie croniche.

L’appuntamento intende offrire ai partecipanti uno spazio di approfondimento per comprendere meglio i processi legati all’invecchiamento e i principali fattori di rischio cardiovascolare, proponendo anche indicazioni pratiche per uno stile di vita più sano.

Un’occasione preziosa, quindi, per affrontare in modo semplice e diretto argomenti che toccano da vicino la vita quotidiana, con la possibilità di confrontarsi direttamente con un esperto.

L’incontro è a ingresso libero, segno della volontà del Centro Sociale e del Circolo ACLI di continuare a promuovere momenti di informazione e socialità nella splendida cornice di Villa Annoni, punto di riferimento per la comunità cuggionese.

