Regione Lombardia: stanziati 13 milioni per parchi inclusivi

Regione Lombardia ha finanziato 412 parchi gioco inclusivi, 32 percorsi naturalistici accessibili, 2 progetti di ristrutturazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità e 4 servizi in ambito sportivo. Questa infatti la declinazione dei 450 progetti, per un totale di 13 milioni di euro, sostenuti dalla Giunta regionale.

L’esito del nuovo Bando Inclusione si rivolge infatti ai Comuni e promuove l’accessibilità universale partendo dai territori. “L’obiettivo – ha commentato il presidente della Regione – è infatti quello di promuovere interventi in grado di favorire processi di socializzazione e di inclusione delle persone, comprese quelle con disabilità motorie, sensoriali, intellettive, e con altre fragilità”.Con questa iniziativa la Regione ha messo a disposizione degli enti locali oltre 13 milioni di euro grazie ai quali sono stati finanziati in tutto 450 progetti.

“Grazie a questo finanziamento – ha sottolineato l’assessore – ancora una volta andiamo quindi incontro alle esigenze del territorio. Lo facciamo promuovendo l’accessibilità universale come punto fermo per le azioni di questo assessorato e soprattutto mettendo sempre al centro le persone, i bambini e le famiglie e il loro diritto di poter vivere una vita serena e inclusiva anche nei momenti ricreativi e di divertimento, in particolare per i più piccoli”.

Tra i Comuni beneficiari Bernate Ticino (25 mila euro), Vanzaghello (29 mila euro), Vittuone (29 mila euro) e Turbigo (21 mila euro).

