Basket Mastini: tutto esaurito

Quando si dice “una prima da tutto esaurito”. E mai come stavolta frase fu più azzeccata. Già, perché appunto alla prima gara del campionato in serie D, non solo è arrivata subito la vittoria per i Basket Mastini (68 a 59 contro Cassano Magnago), ma contemporaneamente ecco un Palagiolitti strapieno di tifosi e appassionati, tra cui pure tante famiglie con i loro ‘piccoli’ mastini a sostenere la squadra.

