'Gaming Zone' in biblioteca

Nell'ottica di rendere la biblioteca comunale di Busto Arsizio 'G. B. Roggia' sempre più 'spazio civico' e di farla vivere come luogo di benessere, socializzazione e crescita, sabato 1 ottobre sarà inaugurata la nuova 'Gaming Zone', uno spazio dedicato agli adolescenti, attrezzato con console nuove di zecca e un ricco elenco di videogiochi per giocare in compagnia. A partire dalle 15, Edugamers for kids 4.0 darà il via al Grande Gioco, un percorso di esperienze ludiche e videoludiche che si articolerà fino a Natale, rivolto a squadre di ragazze e ragazzi dai 13 ai 19 anni. Le prove del gioco si svolgeranno sia nel mondo fisico, sia nel mondo digitale, testando le differenti abilità dei partecipanti. Per partecipare, è obbligatoria l'iscrizione.

