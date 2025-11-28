meteo-top

La Futura riparte dall’Abruzzo

Un match non facile contro la rivelazione del girone B, che nella partita d’esordio dello scorso 6 ottobre regalò alle biancorosse il primo dispiacere di un avvio di campionato avaro di soddisfazioni.
Sport - Futura riparte dall'Abruzzo

Settimana caratterizzata da un doppio impegno per la Futura Volley Giovani, che salta con disinvoltura da un posticipo in versione Monday night ad un anticipo in stile Saturday evening. Busto Arsizio è infatti attesa dal lungo viaggio alla volta dell’Abruzzo, dove domani - sabato 29 novembre - scenderà in campo contro l’Altino Volley.
Un match non facile contro la rivelazione del girone B, che nella partita d’esordio dello scorso 6 ottobre regalò alle biancorosse il primo dispiacere di un avvio di campionato avaro di soddisfazioni. Da quel lunedì sera sono passati poco meno di due mesi che hanno visto Rebora e compagne crescere e prendere progressivamente consapevolezza della propria forza, fino al tris di vittorie calato sul tavolo nelle ultime settimane. Ed è proprio da questa fiducia e positività che la squadra di coach Mauro Tettamanti dovrà ripartire per provare a fare punti sul campo della formazione abruzzese, sfruttando nel migliore dei modi la voglia di riscattare il k.o. incassato all’andata. Altino è però squadra solida e ben organizzata che può contare su giocatrici di valore come l’opposta Viktoryia Siakretava, la schiacciatrice Adji Astou Ndoye e la centrale Dalila Marchesini. Servirà dunque massima attenzione e una prestazione di alto livello in tutti i fondamentali.

