UYBA riapre gli abbonamenti

Un’opportunità pensata per sostenere le farfalle dopo l’entusiasmante girone d’andata e per accompagnarle nel momento decisivo del campionato.

UYBA Volley Busto Arsizio riapre ufficialmente la campagna abbonamenti "B300" per il girone di ritorno, offrendo ai tifosi un’occasione imperdibile per vivere da protagonisti la seconda parte di una stagione già ricca di emozioni. A partire da giovedì 27 novembre, infatti, sarà possibile acquistare la tessera al prezzo speciale di 75 euro, che comprende tutte le sei gare casalinghe della regular season alla e-work arena più i playoff, in formula totalmente all inclusive.

Un’opportunità pensata per sostenere le farfalle dopo l’entusiasmante girone d’andata e per accompagnarle nel momento decisivo del campionato. Il calendario del ritorno prevede appuntamenti di altissimo livello: spiccano il big-match contro Novara del 20 dicembre, la sfida casalinga con Scandicci l’11 gennaio e l’attesissimo derby con Milano del 15 febbraio, partite che si preannunciano già come imperdibili per tutti gli appassionati di volley.

Acquistare l’abbonamento è semplice: basta recarsi negli uffici UYBA presso l’e-work arena, aperti da martedì a venerdì dalle 16 alle 19, oppure completare la procedura online tramite il portale volleybusto.vivaticket.it. Per chi sceglie la modalità digitale, la tessera potrà essere ritirata comodamente alla cassa accrediti in occasione della prima gara casalinga disponibile, proprio il 20 dicembre per UYBA–Novara.

Oltre ad assicurarsi il proprio posto sugli spalti in vista della fase più calda della stagione, l’abbonamento può essere anche una bellissima idea regalo di Natale per amici e familiari: un dono originale, emozionante e in grado di regalare settimane di sport, passione e coinvolgimento.

L’invito della società è chiaro: unirsi alla squadra, riempire l’arena e spingere le farfalle verso nuovi traguardi. Il momento è quello giusto per colorare di biancorosso la seconda parte del campionato.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!