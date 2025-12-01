1° dicembre: Giornata Mondiale dell’AIDS

“Il rischio di essere comunque dei pazienti più fragili è sempre presente. Ecco perché la prevenzione diventa l’elemento chiave sul quale lavorare”.

“L’HIV è una malattia ancora presente; se consideriamo le diagnosi del 2024 – in Italia – si sono registrati circa 2500 nuovi riscontri”, queste le parole della dr.ssa Barbara Menzaghi, Dirigente Medico UOC di Malattie Infettive. Numeri stabili, rispetto agli anni precedenti, ma ancora “sostanziosi”.

“In base all’epidemiologia, questi dati vanno divisi in soggetti con trasmissione eterosessuale (40%) e soggetti con trasmissione omosessuale (40%). Ciò significa che il nostro impegno è sempre richiesto, di lavoro da svolgere ce n’è ancora molto”, sottolinea la dr.ssa Menzaghi.

Nonostante le nuove diagnosi si siano stabilizzate, è però indubbio che i dati non sono in remissione. Un altro fattore importante da tenere in considerazione è che quando si riscontra una nuova diagnosi da HIV, la stessa avviene tardi, cioè i pazienti hanno già delle difese immunitarie molto basse e, dunque, afflitti da patologie molto severe, già in AIDS.

“Questo è ciò che dobbiamo cercare di evitare”, spiega la dr.ssa Menzaghi, “il nostro lavoro deve essere, oltre che di curare i pazienti, anche di sensibilizzazione in tutti gli ambiti possibili. A partire dalle scuole, sino ad arrivare nei reparti di degenza, anche con coloro i quali pensano di non avere fattori di rischio”.

Oggi, infatti, la maggior parte delle diagnosi viene effettuata su pazienti eterosessuali che non pensano di poter essere dei soggetti a rischio.

“É fondamentale fare una valutazione il più precoce possibile e tracciare quelli che possono essere stati i contatti del paziente, per cercare di intervenire con tempestività”, aggiunge la dr.ssa Menzaghi.

La prognosi della malattia è, però, profondamente cambiata in questi anni: dagli anni 2000, periodo in cui il paziente doveva modificare completamente la sua vita (per esempio, non poteva neppure recarsi al lavoro per poter assumere correttamente la terapia farmacologica, che presentava importanti effetti collaterali), le cose sono notevolmente migliorare. Di fatto, oggi, le terapie sono fatte quasi su misura, sartoriali, la cui durata varia dai due ai sei mesi.

“Il rischio di essere comunque dei pazienti più fragili è sempre presente. Ecco perché la prevenzione diventa l’elemento chiave sul quale lavorare”, conclude la dr.ssa Menzaghi, “Negli ultimi anni si è registrato un incremento delle malattie sessualmente trasmissibili, non solo l’HIV, ma anche patologie come la clamidia, la gonorrea e la sifilide, soprattutto nei ragazzi molto giovani (15-24 anni). Queste infezioni sono molto diffuse, è facile contrarle e restano asintomatiche anche per molto tempo”.

ASST Valle Olona, sede di un Centro Infezioni Sessualmente Trasmissibili, dispone di due ambulatori dedicati: uno aperto il martedì, tutto il giorno, dedicato alla PreP (profilassi pre-esposizione), e un altro che per ora è aperto il giovedì pomeriggio (ma che da febbraio sarà accessibile anche il mercoledì pomeriggio), dedicato alle malattie sessualmente trasmissibili, cui si accede gratuitamente e nel quale si viene sottoposti a screening completo.

