“Finalmente la Lombardia dispone regole chiare e complete sui cimiteri per animali d'affezione, che riguarderanno in maniera uniforme tutto il territorio regionale. Un passo avanti in materia di diritti degli animali e un grande orgoglio per chi, come me, porta avanti da tempo queste battaglie” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commentando l’approvazione - avvenuta oggi in commissione regionale Sanità - del progetto di legge che dispone regole chiare e uniformi per la realizzazione dei cimiteri per gli animali d’affezione. Dopo il passaggio in commissione, il pdl approderà in aula nella seduta del 18 ottobre. “Sono fiero - prosegue l'azzurro - del fatto che Regione Lombardia si appresti a emanare una legge di grande valore, in linea con una sensibilità crescente in ambito di diritti e benessere degli animali. Voglio ringraziare - conclude Comazzi - la consigliera Carzeri (relatrice del pdl) e tutti i consiglieri regionali che in maniera trasversale hanno espresso oggi parere favorevole alla proposta”.

