La tredicesima edizione dell'Onomastico della Terra: appuntamento, allora, domenica 2 ottobre al Parco ex-Ila di Legnano. Si comincerà alle 9.30 con il 'RunForParkinso's' (evento podistico non competitivo), quindi alle 10 'Volontari per il Parco' (lavori di manutenzione del verde, pulizia del sotto bosco, verniciatura palizzate, bacheche e panchine), mentre alle 10.30 visita guidata a cura dei 'Ciceroni di Legnano'; ancora, alle 12 messa a dimora della 'Pianta dell'anno 2022' e alle 12.30 pranzo. Nel pomeriggio, invece, alle 14.30 visita botanica con gli studenti e i docenti dell'istituto Mendel, alle 15.30 eco-giochi e alle 17.30 merenda e saluti.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!