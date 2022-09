La cura del verde

In mezzo al verde e nel segno della solidarietà. Anche per il mese di ottobre a Cornaredo il 'Giardino protetto Alzheimer in fiore' al centro polivalente 'Il Melograno' proporrà una serie di incontri improntati sulla cura del verde.

In mezzo al verde e nel segno della solidarietà. Anche per il mese di ottobre a Cornaredo il 'Giardino protetto Alzheimer in fiore' al centro polivalente 'Il Melograno' proporrà una serie di incontri improntati sulla cura del verde. Le attività saranno diverse e andranno dalla cura delle piantine alla sistemazione delle aiuole allo stagno delle ninfee fino al taglio dell'erba del prato e alla manutenzione dei gazebo. Le giornate individuate per lo svolgimento dell'iniziativa sono il primo ottobre dalle 10 alle 12 e l'8 e il 22 dalle 14.30 alle 17.

