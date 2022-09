Essere Terra... tra cultura e biologico

"Una bella accoppiata, che ha visto oltre al mercatino dei produttori locali, a un ottimo pranzo, alla presenza di numerosi librai, a un'intrigante mostra d'arte".

Una domenica in Villa Annoni a Cuggiono. Una domenica tra cultura e biologico, natura e ambiente. Si è infatti 'ESSERE TERRA' giornata del biologico e della agricoltura contadina abbinata a LIBRARIA mostra mercato di libri rari, fuori commercio e d'occasione (perchè anche la mente è un campo da coltivare).

"Una bella accoppiata, che ha visto oltre al mercatino dei produttori locali, a un ottimo pranzo, alla presenza di numerosi librai, a un'intrigante mostra d'arte, alle visite guidate al museo civico di arti e mestieri, due incontri ai quali vi invitiamo:

LA NOSTRA AGRICOLTURA, TRA SICCITA' E CLIMA CHE CAMBIA alle 10, 30 in sala Bacco e Cerere. Parteciperanno agricoltori e tecnici ambientali che si confronteranno su questo tema sempre più cruciale e purtroppo ancora sottovalutato".

Alle ore 16 sempre in sala Bacco e Cerere si è svolta la conferenza 'Picasso GUERNICA - storia di un capolavoro Con Donatella Tronelli' ripercorreremo la lunga vicenda di un'opera che dal 1937, da ottantacinque anni segna la nostra storia artistica e civile.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!