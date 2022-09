Laura Ravetto eletta alla Camera

Laura Ravetto, esponente della Lega e per la coalizione con Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi Moderati, è stata eletta alla Camera nel colleggio di Legnano.

Un risultato netto, trasparente, in piena linea con l'andamento nazionale. Laura Ravetto, esponente della Lega e per la coalizione con Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi Moderati, è stata eletta alla Camera nel colleggio di Legnano.

Con 93.143 voti, pari al 50,90% dei voti espressi, vince con un ampio distacco sulla sua sfidante del territorio: Sara Bettinelli. Il sindaco di Inveruno si ferma al 26,96% dei voti, pari a 49.366 preferenze.

Qualche analisi ulteriore testimonia come per Sara Bettinelli molti voti sono giunti con preferenze dirette, mentre la forza di Laura Ravetto è stata soprattutto nei partiti che l'hanno sostenuta.

