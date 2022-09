Il ritorno sul palco degli 'Aurora'

La storica band cuggionese si è esibita, sabato 17 settembre, alla patronale di Bareggio.

Grande ritorno per gli ‘Aurora’ storica band cuggionese che dopo dieci anni è tornata sul palco. Mauro Oldani, Adriano Didoné, Claudio Pasi, Enrico Carnevali, Massimo De Ciechi, Antonio Gualdoni e Roberto Cioffi, partiti come ragazzi dell’oratorio hanno visto il loro esordio nel 1981, anno che li consacra negli annali della musica. Cuggionesi di nascita, il tempo e la vita li ha poi portati in diversi paesi ma dopo circa dieci anni dal loro ultimo concerto, sabato sono tornati insieme sul palco dell’Oratorio di Bareggio dove don Roberto li ha voluti fortemente per festeggiare la festa patronale. Un’amicizia che dura da decenni anche con don Roberto, parroco di Cuggiono nel 1986 anno d’esordio del loro primo disco. Sabato sera hanno fatto cantare il loro pubblico in una serata ricca di divertimento, buona musica e tanto tanto cibo.

