"Fare impresa, tutelare azienda e cittadini": gli obiettivi per il post voto

Tra le molte attività svolte da Massimo Garavaglia in politica, il Ministro della Repubblica probabilmente è stato davvero il più particolare. Ma il suo impegno sul fronte governativo non l’ha fermato dal dedicarsi e rimanere legato al territorio

Un lavoro impegnativo, su e giù per l’Italia, ma non solo, spesso anche all’estero. Tra le molte attività svolte da Massimo Garavaglia in politica, il Ministro della Repubblica probabilmente è stato davvero il più particolare. Un lavoro svolto con la massima dedizione, per rilanciare un settore in pesante crisi negli anni del Covid. Ma il suo impegno sul fronte governativo non l’hanno fermato dal dedicarsi e rimanere legato al territorio: “L’attenzione alle vicende locali non è mai mancata - ci conferma - e anche con questa strana legge elettorale confido che possano essere eletti i rappresentanti che possono meglio difendere i nostri ideali. Questa fase elettorale, ma soprattutto quello che succederà dal 26 settembre, deve portare tutti a riflettere su come tutelare e salvaguardare le imprese, le famiglie, chi lavora. Ma anche anziani e persone in difficoltà. Il tema dell’energia diviene fondamentale e l’esempio dell’impianto a biogas in realizzazione a Marcallo con Casone (un progetto a cui si lavorava da dieci anni) è l’esempio di qualcosa di attuale e vincente: produrre energia dall’umido abbassando anche i costi di smaltimento, anche per questo ora verrà replicato. Altra priorità riguarda i trasporti, la Boffalora - Malpensa va prolungata per alleggerire il traffico”.

