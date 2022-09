Voto... si o no? La parola, ormai, sarà solo e soltanto degli elettori. Ma cosa faranno, allora, domenica 25 settembre i cittadini? Andranno o meno alle urne?

Voto... si o no? La parola, ormai, sarà solo e soltanto degli elettori. Ma cosa faranno, allora, domenica 25 settembre i cittadini? Andranno o meno alle urne? “Ci sto ancora pensando - commenta un ragazzo - Sono sinceramente indeciso se mettere una preferenza a qualcuno o, invece, presentarmi, però fare scheda nulla. Devo ammettere che tutti i partiti, ad oggi, mi hanno deluso”. “Il voto è importante - continua una signora - Deve essere il popolo a poter scegliere e non lasciare che siano tra di loro i politici. Già, infatti, siamo messi male, se poi diamo spazio in tutto e per tutto solo alla politica abbiamo visto cosa succede”. “Non andrò a votare - ribadisce un signore - Sarò in vacanza e ho chiesto al mio Comune di poterlo fare proprio dal luogo di villeggiatura, ma mi è stato detto di no”. “Vado, anche se non sarebbe giusto, perché i nostri rappresentanti non se lo meritano - afferma un commerciante”. “Certo che vado - spiega una pensionata - L’ho sempre fatto e lo farò sempre”. “Serve - ricorda un pensionato - Almeno posso indicare questo e quel partito che mi convince e, allo stesso tempo, ho modo di dire la mia”. “Ci vado eccome, ci mancherebbe - gli fa eco un altro pensionato”. “E’ un dovere andare alle urne - conclude un pensionato - Ed è fondamentale”.



ELEZIONI: COSA FARANNO I CITTADINI? A VOTARE... SI O NO?



