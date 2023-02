"Sanità e ambiente: fate qualcosa"

Elezioni regionali del 12 e 13 febbraio: che cosa vorrebbero, allora, chiedere i lombardi al prossimo presidente e al futuro governo della Lombardia?

Salute al primo posto e poi ambiente e trasporti: i temi maggiormente al centro delle attenzioni, alla fine, sono proprio questi. Che cosa vorrebbero chiedere, insomma, i cittadini al prossimo presidente ed al futuro governo della Lombardia? “Innanzitutto cura della brughiera e dei fiumi - spiega una signora - Ancora, meno inquinamento acustico e una sanità migliore, perché in certi posti è veramente critica. Non è possibile per una visita dover attendere così tanto tempo”. “Migliorare l’aspetto sanitario: ci sono, infatti, liste d’attesa infinite - continua un signore - Quindi, l’aspetto ambientale, qualcosa si sta facendo, però non è abbastanza. Abbiamo il grosso problema dell’aeroporto di Malpensa e serve un ragionamento serio e concreto”. “Io sono cardiopatico - afferma un pensionato - e dovrei fare una volta all’anno i vari controlli specifici, ma se vado da privato ho praticamente subito l’appuntamento, se passo per il pubblico mi tocca aspettare mesi e mesi”. “Un miglioramento della sanità - ribadisce una pensionata - Tanto tempo bisogna attendere per una visita”. “Sicuramente il tema della salute andrebbe analizzato meglio - gli fa eco un altro signore - Le lunghe liste d’attesa, in primis”. “La sanità - proseguno due pensionati - Non dimentichiamoci che è tra le tematiche più importanti”. “L’ambiente - conclude un signore - Guardate attorno a noi, fiumi e corsi d’acqua come sono ridotti. L’acqua inquinata, le schiume che scendono ogni giorno, non è possibile avere simili situazioni. Siamo in un’area con diverse bellezze naturalistiche, però le stanno rovinando”.



SALUTE E AMBIENTE: LE RICHIESTE DEI LOMBARDI



