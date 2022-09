A Legnano Bettinelli chiude la campagna elettorale

Dopo un tour tra tutti i paesi del territorio, questa sera alle 18, in piazza San Magno a Legnano, Sara Bettinelli chiuderà la campagna per "cercare di costruire insieme il futuro del territorio".

Ultime ore di campagna elettorale per tutti i candidati, da Nord a Sud è una rincorsa agli ultimi incontri, le ultime strette di mano e gli ultimi momenti tra la gente. Sara Bettinelli, sindaco di Inveruno e candidata all'uninominale per il collegio Lombardia 05, dopo un tour in tutti i paesi in cui sarà tra le opzioni di voto, chiuderà alle ore 18 in piazza San Magno. Un momento per ringraziare sindaci e volontari che l'hanno assistita in questo mese tra la gente e per rimarcare l'opportunità storica di questo voto.

