Lutto cittadino per Emanuel

L’Amministrazione comunale di Turbigo, per esprimere la vicinanza alla famiglia e agli amici di Emanuel (il giovane morto dopo essere stato ferito da colpi da arma da fuoco), ha deciso di proclamare il lutto cittadino venerdì 23 settembre, giorno in cui si svolgeranno i funerali. "Le bandiere della sede comunale saranno esposte a mezz’asta e tutti i cittadini sono invitati ad esprimere la loro partecipazione al lutto mediante la sospensione delle attività durante la celebrazione dei funerali, prevista dalle 14.30 alle 15.30 - ha scritto il sindaco Fabrizio Allevi - È un segno che vuole dimostrare la vicinanza dell’intera comunità turbighese al dolore della famiglia per una perdita così tragica e ingiusta".

