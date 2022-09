Insieme per l'ambiente. I Comuni di Magnago e Vanzaghello, in occasione dell'iniziativa di Legambiente 'Puliamo il Mondo', uniscono, infatti, le forze tra incontri e attività.

Insieme per l'ambiente. I Comuni di Magnago e Vanzaghello, in occasione dell'iniziativa di Legambiente 'Puliamo il Mondo', uniscono, infatti, le forze per promuovere una serie di eventi ambientali sul territorio, quali ad esempio una giornata di pulizia e conoscitiva delle nostre aree boschive, oltre a diversi incontri di valenza culturale, educativo-ambientale e sul tema dell’economia circolare e dei rifiuti. Nel dettaglio, allora, il calendario degli appuntamenti prevede martedì 20 settembre, alle 20.30 in sala consiliare a Vanzaghello, 'Aggiornamenti servizio di raccolta differenziata' (con il Consorzio dei Navigli e Idealservice), quindi venerdì 23, alle 21 nella sala Lambruschini a Magnago, 'Economia circolare e rifiuti - Quali risvolti tecnici ambientali e sanitari?', ancora mercoledì 28, alle 21 sempre in sala Lambruschini a Magnago, 'Raccolta e gestione dei rifiuti - L'abbandono un fenomeno da conoscere per contrastarlo' e, infine, giovedì 6 ottobre, alle 20.30, in sala consiliare a Vanzaghello, 'Qualità dell'aria a Vanzaghello' (analisi e risultati dell'ultimo anno con Wiseair). Accanto a questi incontri, inoltre, ecco la giornata di 'Puliamo il Mondo', in calendario il 2 ottobre, con ritrovo presso il centro sportivo comunale magnaghese in via Montale.

