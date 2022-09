Street food e musica

Festa Patronale: street food turbighesi e... musica dal vivo. L'appuntamento è sabato 17 settembre in oratorio a Turbigo.

Festa Patronale: street food turbighesi e... musica dal vivo. L'appuntamento è sabato 17 settembre in oratorio a Turbigo. Alle 18.30, allora, esibizione di danza a cura di 'Passion for Movement', quindi alle 19 apertura dello street food e alle 22.15 concerto dell'Iveco Party Band. Durante la serata, inoltre, animazione con 'Passion for Movement' (balli di gruppo, latino americano e liscio), gonfiabili per i più piccoli e punto cocktail e birra per i più grandi.

