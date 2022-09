Pronti a mettervi in gioco con una serie di prove di cultura e abilità: l'appuntamento, allora, è per domenica 18 settembre in piazza Mazzini a Castano, dalle 15, con la 'Caccia al Tesoro' a squadre organizzata dalla Pro Loco.

Pronti a mettervi in gioco con una serie di prove di cultura e abilità: l'appuntamento, allora, è per domenica 18 settembre in piazza Mazzini a Castano, dalle 15, con la 'Caccia al Tesoro' a squadre organizzata dalla Pro Loco. Nel dettaglio, la gara sarà divisa in due fasi: la prima costituita da 5 giochi a punteggio e la somma dei punti ottenuti determinerà l’ordine di partenza per la seconda parte, basata su 3 prove in successione e senza interruzioni, finalizzate al raggiungimento del Tesoro. L’invito ai partecipanti è quello di arricchire, se possibile, la loro presenza o con un particolare abbigliamento oppure con piccole coreografie che facciano un po’ di spettacolo. E dalle 16, inoltre, sempre in piazza, è previsto un intrattenimento, aperto a tutti, per i bambini con giochi e laboratori creativi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!