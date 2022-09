Gli studenti a piedi per l'ambiente

Il prossimo venerdì 23 settembre bambini e ragazzi delle scuole cittadine sono invitate a percorrere la strada dalla piazza alla scuola in modo festoso e colorato.

Era il 15 marzo 2019 quando gli studenti della scuola primaria di Cuggiono, in un periodo di grande fermento giovanile mondiale, decisero di scendere in strada anche loro per rivendicare il diritto di un mondo migliore. Sono passati tre anni e, purtroppo, i problemi ambientali si sono solo ampliati senza giungere a soluzioni reali.

Il prossimo venerdì 23 settembre bambini e ragazzi delle scuole cittadine sono invitate a percorrere la strada dalla piazza alla scuola in modo festoso e colorato.

"Sarà il nostro modo di aderire alla giornata mondiale di mobilitazione degli studenti contro i cambiamenti climatici - spiegano gli organizzatori - Non andare a scuola in auto si può ed è anche divertente. Quel giorno lo faremo... chissà che non si prenda gusto...". Il ritrovo sarà in piazza San Giorgio per le ore 8.

Iniziativa promossa da Comitato Genitori, WWF, Centro Sociale, Ecoistituto Valle del Ticino e Amministrazione comunale.

