Furti nelle auto

Ancora una volta, nel poco tempo di sosta, mentre i genitori andavano a prendere i figli all'uscita di scuola, qualcuno ha pensato bene di rompere il finestrino di un'auto per rubare uno zaino.

Il fenomeno non è nuovo, ne purtroppo facilmente risolvibile, ma è tornato prepotentemente d'attualità a Cuggiono negli ultimi mesi. Dopo un episodio in via Cicogna e uno vicino piazza Mercato, l'altro giorno un nuovo evento si è verificato nel parcheggio della piscina. Ancora una volta, nel poco tempo di sosta, mentre i genitori andavano a prendere i figli all'uscita di scuola, qualcuno ha pensato bene di rompere il finestrino di un'auto per rubare uno zaino.

"Sono scesa giusto dieci minuti - ci racconta una mamma, vittima dei ladri - Nel parcheggio della piscina, pazzesco! C’era un sacco di gente! La cosa incredibile è che mi hanno rubato lo zaino da lavoro che era nel baule, ma in paese non l'ho mai aperto... non so come sapessero che lo avrebbero trovato li".

L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine.

