Sabato 17 settembre dalle 17.30 presso il campo sportivo 'Carletto Reguzzoni' (via Valle Olona 12, Busto Arsizio) si terrà la prima edizione di 'Sui sentieri del cuore', partita di calcio benefica organizzata da ASQ organizzazione eventi e OINP (Osservatorio Italiano Enti Non Profit), che vedrà la nazionale modelle Amika sfidare tre squadre con atleti paralimpici: Cuffie colorate, Ac Ossona Special, Arcobaleno Calcio.

Sabato 17 settembre dalle 17.30 presso il campo sportivo 'Carletto Reguzzoni' (via Valle Olona 12, Busto Arsizio) si terrà la prima edizione di 'Sui sentieri del cuore', partita di calcio benefica organizzata da ASQ organizzazione eventi e OINP (Osservatorio Italiano Enti Non Profit), che vedrà la nazionale modelle Amika sfidare tre squadre con atleti paralimpici: Cuffie colorate, Ac Ossona Special, Arcobaleno Calcio. Collaborano alla manifestazione, patrocinata dall'Amministrazione comunale, anche le associazioni Triade sos autismo e Amanetta. Il ricavato sarà devoluto ad Anffas, onlus che dal 1975 si occupa della tutela dei diritti di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e dei loro genitori e familiari. Al termine delle partite, grande festa per tutti, con la grigliata curata dalla società Busto ‘81 e il Kaos Live Show, spettacolo musicale molto divertente, condotto da Rossella di Pierro, giornalista televisiva e capitano della nazionale modelle Amika, e da Thomas Incontri, promotore della nazionale modelle e conduttore televisivo che si occuperà anche della cronaca della partita. Sarà un’occasione concreta di pari opportunità, inclusione e integrazione attraverso lo sport: in campo scenderanno infatti uomini e donne, normodotati e disabili, ciascuno con la propria unicità, senza le etichette che creano le differenze. A dare il calcio di inizio, insieme a un giovane seguito da Triade, sarà il Tigrotto, la mascotte della Pro Patria, sempre presente agli eventi cittadini, in particolare a quelli di solidarietà.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!