Terzo venerdì del mese in Corso San Rocco a Castano. Il 16 settembre, infatti, un'altra serata di festa, condivisione e animazione. 'Halloween... in Corso', questo il titolo dell'appuntamento che vedrà musica e karaoke (gruppo Every Night), truccabimbi, chiromante e per i più piccoli (dalle 20.15 alle 20.45) dolcetto o scherzetto special edition, oltre allo street food e alla possibilità di fare shopping. E per l’intera durata della manifestazione sarà presente, inoltre, l’associazione 'Cuore di Donna', che presenterà i suoi progetti e sensibilizzare sul tema della prevenzione.

