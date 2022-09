Patronale nel ricordo del Cardinale Martini

Una settimana tutta a vivere gli uni affianco agli altri. Ecco, infatti, la Festa Patronale di Turbigo. Nel ricordo del Cardinale Carlo Maria Martini.

Una settimana tutta a vivere gli uni affianco agli altri. Ecco, infatti, la Festa Patronale di Turbigo. Si comincerà, allora, l'11 settembre con la 'Festa del Malato' (alle 16.30 Santa Messa in Parrocchia e possibilità del Sacramento dell'Unzione degli Infermi), quindi mercoledì 14 apertura del banco di beneficenza e, alle 21 nella Chiesa Beata Vergine Assunta, concerto d'organo (organisti: Paolo Barozza, Roberto e Valerio Cassani), mentre giovedì 15, alle 21 sempre in Chiesa (diretta di TRM), nel decennale della morte del Cardinale Carlo Maria Martini, incontro-testimonianza con Marco Garzonio (giornalista e biografo dello stesso Cardinale) e Giovanni Facchini Martini (nipote del Cardinale) e, a seguire, inaugurazione della mostra ideata da Maris Martini, sorella del Cardinale. Ma non è finita qui, perché il 'clou' vero e proprio sarà nel fine settimana successivo: sabato 17, alle 17, Santa Messa con il prete novello (celebra don Roberto Uboldi), alle 18 esibizione di danza ('Passion for Movement'), alle 19.30 apertura dello street food, alle 21.15 animazione con 'Passion for Movement' con Stefano (balli di gruppo, latino americano e liscio) e alle 22.45 intrattenimento musicale con band e musica dal vivo. Domenica 18, invece, la giornata inizierà alle 10.30 con la Messa celebrata da don Giuseppe Monti (nel 55° anniversario di ordinazione sacerdotale), poi, aperitivo sul sagrato; alle 12.30 pranzo e alle 16.30 al salone Abbà dell'oratorio spazio alla comicità di Max Pisu. Infine, alle 20.30, processione e cuccagna sempre sul sagrato. Lunedì 19, in ultimo, alle 20.30, Ufficio per tutti i defunti in Parrocchia e al termine il film documentario 'Vedete sono uno di voi' (Ermanno Olmi racconta l'amico Cardinale Carlo Maria Martini).

