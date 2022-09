Bratto nuovo DS della Castanese

Uno che va, l'altro che arriva. A pochi giorni dal saluto a Gianfranco Garavaglia, infatti, ecco adesso il benvenuto della Castanese al nuovo direttore sportivo della Prima Squadra, Alessandro Bratto.

Uno che va, l'altro che arriva. A pochi giorni dal saluto a Gianfranco Garavaglia, infatti, ecco adesso il benvenuto della Castanese al nuovo direttore sportivo della Prima Squadra, Alessandro Bratto. "Dopo un passato da calciatore, Bratto ha fatto il suo esordio nelle vesti di direttore sportivo in Eccellenza all’RG Ticino nella stagione 2019/2020. Il sodalizio con i verdegranata è durato 3 stagioni è ha portato il DS alla conquista del massimo campionato dilettantistico nell'anno 2020/2021 vincendo lo spareggio contro la Biellese. Purtroppo la gestione della stagione successiva è risultata più complessa, segnata dalla retrocessione e da tutte le difficoltà legate alla categoria - scrivono dalla società - Ora è pronto a rimettersi in gioco e a far valere l’esperienza maturata sul campo e le competenze acquisite lo scorso anno grazie al superamento del corso per direttori sportivi organizzato dalla FIGC presso il Centro Federale di Coverciano. Abbiamo, quindi, ritenuto che fosse il profilo più adatto per entrare in corsa a far parte di un gruppo di lavoro già ben strutturato; conosce bene la nostra realtà ed è legato da tempo alla famiglia De Bernardi da un rapporto di stima reciproca".

