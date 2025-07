'Torneo Virtus-Usorm': calcio e ricordo

Calcio e ricordo. Quando lo sport diventa passione, amicizia, voglia di stare insieme ed emozioni. Ovviamente, come si dice “a suon di azioni e gol”.

Calcio e ricordo. Quando lo sport diventa passione, amicizia, voglia di stare insieme ed emozioni. Ovviamente, come si dice “a suon di azioni e gol”. Tutti in campo, infatti, nelle scorse settimane per il torneo amatoriale Virtus-Usorm, giunto alla 5^ edizione in memoria di Enrico Crespi, Fabio Costa e Stefano Bottiani. Un appuntamento che ha visto scendere sul terreno di gioco diverse squadre, pronte a sfidarsi e a regalare a tutti gli spettatori serate di grandi emozioni, coinvolgimento e condivisione.

