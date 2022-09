Oratorio: fiaccolata e 883

Un’estate intensa e lunghissima quella dell’oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono che, dopo le prime cinque settimane di oratorio estivo, ha replicato con altre due di ‘ripresa’ in questo inizio settembre.

Un’estate intensa e lunghissima quella dell’oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono che, dopo le prime cinque settimane di oratorio estivo, ha replicato con altre due di ‘ripresa’ in questo inizio settembre. Oltre 350 i bambini che hanno partecipato, tra mille emozioni, alle proposte di quest’anno e che si apprestano a vivere una grande festa finale. Sabato 10 settembre, infatti, si terrà una cena a partire dalle 19, per prepararsi ad accogliere il ritorno della fiaccolata che quest’anno arriverà da Oropa (arrivo per le 20.45 in Oratorio). Seguirà il grande concerto/tributo agli ‘883’ con il gruppo ‘Nient’altro che noi’.

