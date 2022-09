Furato e il Palio tra le contrade

Edizione numero sei per il Palio di Furato promosso dalla Comunità Pastorale Santa Maria Nascente – San Martino in occasione della Festa Patronale dedicata alla Natività di Maria.

Edizione numero sei per il Palio di Furato promosso dalla Comunità Pastorale Santa Maria Nascente – San Martino in occasione della Festa Patronale dedicata alla Natività di Maria. Santa Messa di apertura giovedì 8 settembre alle 21, seguita dall’adorazione eucaristica di venerdì. Sabato dalle 19.15 inizio del corteo delle contrade per le vie del paese, pizzata dei contradaioli e musica live per tutta la serata. Domenica 11 dopo la Santa Messa solenne, alle 15.30 giocone dell’oca bainca e azzurra, seguito dalla corsa delle carriole e dalla partita di calcio ‘La Cruseta vs Ul Caminun’ e al termine aperitivo di fine estate. Alle 20.30 processione Mariana.

Lunedì 12 settembre chiusura della festa con la baby dance alle 21, la tombola dei due campanili e a seguire risottata; alle 22.30 premiazione della contrada vincitrice del Palio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!