Castanese: Garavaglia non è più il DS

Gianfranco Garavaglia non è più il direttore sportivo della Castanese. A dare la notizia è la stessa società con un comunicato, su cui si sottolinea come si sia appunto interrotto consensualmente il rapporto. "Purtroppo, come accade nelle migliori famiglie, quando si raggiunge insieme un risultato storico del calibro di quello conquistato la passata stagione, ci si illude di poter continuare a lavorare con le stesse persone grazie alle quali si è arrivati in alto - scrivono - Con il direttore, approdato a Castano l’anno scorso e risultato subito vincente, abbiamo fatto l’impresa instaurando un ottimo rapporto sia sportivo che personale. A malincuore, il lavoro che lo assorbe a tempo pieno si è subito palesato e insieme abbiamo capito essere un ostacolo troppo grande per l’impegno costante richiesto al suo ruolo in una categoria come la serie D. Ci abbiamo provato, ma a un mese di distanza dall’inizio della stagione, riteniamo sia corretto prendere atto della difficoltà e dividere le strade, ammettendo la scelta di cuore fatta non tanto tempo fa e facendo ora una scelta di necessità. A lui vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto fino a qui, augurandogli un futuro ricco di soddisfazione. Grazie direttore. Grazie Gianfranco".

