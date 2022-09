Da mercoledì 21 a venerdì 23 settembre nella sala Astra dell’Anteo Palazzo del Cinema di Milano (piazza Venticinque Aprile, 8) si terrà la 3^ edizione del Vertigo Film Fest, il primo festival milanese interamente dedicato ai cortometraggi.

Da mercoledì 21 a venerdì 23 settembre nella sala Astra dell’Anteo Palazzo del Cinema di Milano (piazza Venticinque Aprile, 8) si terrà la 3^ edizione del Vertigo Film Fest, il primo festival milanese interamente dedicato ai cortometraggi. In ogni serata si alterneranno le proiezioni di cortometraggi italiani e internazionali, momenti di dibattito insieme al pubblico e interventi di alcuni dei registi e dei team delle opere selezionate. Il Vertigo Film Fest nasce dall’idea di Alberto Di Caro Scorsone, Margherita Piazza, Carlo Puoti e Luca Leone Silvestri, quattro studenti di cinema che si divertivano ad organizzare serate tra amici durante le quali proiettavano i loro progetti universitari. Quindici sedie, un lenzuolo bianco teso tra le finestre, un presentatore con cartelletta è stato il punto di partenza del Vertigo Film Fest che quest’anno giunge alla sua terza edizione con la partecipazione di registi provenienti da tutto il mondo.

"Il desiderio è quello di ricreare quell’alchimia che nasce tra amici nella serata al cinema non appena è terminata la visione di un film – raccontano gli organizzatori – Poterne parlarne, discuterne con gli altri in modo informale, poter esprimere la propria idea e confrontarsi non solo sul corto dal punto di vista tecnico, ma anche su tutte quelle tematiche portate avanti dalla narrazione".

Nel corso della serata finale del 23 settembre saranno proclamati i cortometraggi vincitori di questa edizione, tra gli oltre 250 che si sono candidati, nelle categorie Miglior Cortometraggio, Miglior Documentario e Miglior Animazione.

I vincitori sono stati selezionati da una giuria di professionisti del settore. Sono previste, inoltre, menzioni speciali per Regia, Sceneggiatura, Montaggio, Fotografia, Scenografia, Attore, Attrice e Colonna Sonora. Inoltre, nelle tre serate, tramite QR Code, gli spettatori in sala potranno votare per l'assegnazione del Premio del Pubblico. “Luoghi e identità”, “Natura e desiderio” e “Lontani da sé” sono i temi delle tre serate.

Inizio proiezioni alle 19.30. I biglietti e gli abbonamenti saranno disponibili in prevendita online e, nei giorni del festival, presso la biglietteria del cinema. Inoltre, il 24 settembre all’Anarres Libreria-Bistrot (alle 19.30 - Via Pietro Crespi, 11, Milano) avrà luogo l’aperitivo di fine Festival aperto al pubblico. Il festival è sponsorizzato da Anarres, Olimpus, Ricamifici Milanesi e whatever.it.

