L'Invisibile... tra i clochard

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della povertà, martedì 17 ottobre alle 18.30, verrà proiettato a Milano, presso l'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, in Piazza Duca d' Aosta 3, il docufilm l'Invisibile'. Si tratta di un emozionante documentario per scoprire e riflettere su un tema spesso trascurato: la presenza di un'umanità invisibile che ci circonda, i clochard. Realizzato in collaborazione con Regione Lombardia e diretto da Cilo Eis, l'Invisibile' offre uno sguardo intimo sulla realtà nascosta delle persone che vivono ai margini grazie al determinante contributo dell’attore Gianluca Fumarola, infiltratosi sotto copertura in questo ambiente per una settimana.

