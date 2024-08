La Lombardia alla 'Mostra del Cinema' di Venezia

La Lombardia sarà protagonista all’81° edizione della Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 28 agosto al 7 settembre, anche con alcune produzioni sostenute dal bando regionale ‘Lombardia per il Cinema’ PR FESR 2021-2027.

“Con questa misura, introdotta per la prima volta dalla Regione, – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Francesca Caruso – abbiamo voluto supportare le imprese cinematografiche che realizzano film e documentari in Lombardia, così da rafforzare la competitività del settore e agevolare l’attrazione di investimenti. Alcune produzioni che hanno partecipato al bando saranno presenti, per la prima volta, alla prestigiosa rassegna di Venezia, certificando la bontà di un’iniziativa che porta lavoro e indotto al territorio lombardo”.

Attraverso il bando ‘Lombardia per il Cinema’ PR FESR 2021-2027, la Regione ha messo in campo un totale di 3 milioni di euro per il sostegno a 19 produzioni realizzate nel territorio lombardo. Nello specifico sono stati ammessi al finanziamento 5 lungometraggi di fiction, 3 opere seriali di fiction, 2 progetti di animazione, 8 documentari e un documentario seriale. Alcune di queste produzioni compaiono anche nella programmazione della Mostra del Cinema di Venezia. Per lungometraggi e opere seriali, sia di finzione sia di animazione, sono stati destinati 2,4 milioni di euro, mentre per i documentari singoli e seriali, la dotazione finanziaria è stata di 600.000 euro. I 3 milioni di euro stanziati dalla Regione hanno generato un investimento complessivo in Lombardia di oltre 10 milioni di euro.

