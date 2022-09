Boffalora: Vetropack ricerca personale

Vetropack Italia, azienda leader nel settore del vetro, con il supporto di Adecco sta organizzando una giornata di reclutamento per il loro nuovo stabilimento di Boffalora Sopra Ticino.

L’evento si terrà venerdì 30 settembre dalle ore 16:00 alle ore 20:00 presso la sala consigliare in Piazza IV Giugno a Boffalora sopra Ticino dove ci sarà una presentazione dell’azienda con HR e i responsabili dei reparti e successivamente i colloqui conoscitivi con tutte le persone che si presenteranno e che saranno interessate alle opportunità lavorative di Vetropack.

La giornata sarà così strutturata:

Ore 16:00 - Intervento del Sindaco di Boffalora Sopra Ticino e del Direttore Generale della Vetropack Italia

Ore 16:30 - Incontro con la responsabile del personale e i capi reparto

Ore 17:00 - Colloqui individuali ad oltranza

