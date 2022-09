DST Camp: pallavolo h24

Una settimana di attività e momenti di condivisione. A Turbigo la DST Academy Volley Camp. Tanti giovani, per un'esperienza particolare.

Sveglia alle 7.30, colazione, l’arrivo degli altri compagni e, poi, via alle prime attività. Pranzo, un momento di relax e ancora in campo per continuare a giocare assieme. Cena, nuove occasioni per stare insieme e, quindi, tutti a letto. Quando la pallavolo è davvero a 360 gradi. O meglio in questo caso h24. Sì, perché all’oratorio di Turbigo per un’intera settimana ecco che è tornato il camp della DST Volley ‘89. “La DST Academy Volley Camp, come l’abbiamo ribattezzata - dicono gli organizzatori - Un’iniziativa che ha coinvolto tanti giovani”. Due, nello specifico, le modalità di svolgimento: da una parte appunto l’esperienza di 24 ore, con i bimbi che per tutti i sette giorni sono rimasti sul posto, dall’altra invece il ‘day time’, con gli iscritti che si univano la mattina e tornavano a casa la sera. “Inoltre, quest’anno abbiamo voluto aprirla anche ad un gruppo di ragazzi con autismo, per dar loro la possibilità di scoprire il mondo del volley, cimentarsi in prima persona e vivere qualche ora di condivisione e coinvolgimento - spiegano”. Più nel dettaglio, poi, la giornata era strutturata con due sessioni di allenamento, la colazione, il pranzo, la cena e una serie di momenti di aggregazione e attività varie assieme. “Grazie ai partecipanti e ai collaboratori, senza i quali il camp non si sarebbe potuto realizzare - concludono - E un ringraziamento particolare al Comune, alla Parrocchia, agli Alpini, al Corpo Volontari Parco del Ticino e alle attività commerciali per il supporto e sostegno. Adesso è tempo di concentrarci sui vari appuntamenti della nuova stagione sportiva, ovviamente dandoci appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione della DST Academy Volley Camp”.

