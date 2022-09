'BiancoLatte' e 'Presepi sull'Acqua'

Il Comune di Crodo annuncia anche nel 2022 il ritorno delle due manifestazioni che negli ultimi anni avevano portato in Valle Antigorio numerosi visitatori: BiancoLatte, in programma sabato 22 e domenica 23 ottobre, e Presepi sull'acqua, che porterà l'atmosfera natalizia a Crodo e frazioni da sabato 3 dicembre sino a domenica 8 gennaio.

Il Comune di Crodo annuncia anche nel 2022 il ritorno delle due manifestazioni che negli ultimi anni avevano portato in Valle Antigorio numerosi visitatori: BiancoLatte, in programma sabato 22 e domenica 23 ottobre, e Presepi sull'acqua, che porterà l'atmosfera natalizia a Crodo e frazioni da sabato 3 dicembre sino a domenica 8 gennaio. "Dopo due anni complicati – commenta il sindaco di Crodo, Ermanno Savoia – vogliamo tornare a programmare per tempo le nostre due manifestazioni di autunno ed inverno e a farlo con fiducia e serenità. Nelle nostre intenzioni BiancoLatte tornerà ad essere il corposo evento legato alla riscoperta del territorio dell'Alta Ossola che è stato nell'epoca pre Covid: lavoreremo sodo con le realtà locali per rendere l'edizione 2022 un punto fermo per una totale ripartenza”. Il clou di BiancoLatte – nato anche per valorizzare le produzioni locali – sarà infatti come sempre la Mostra Mercato di domenica al Foro Boario: un tripudio di formaggi freschi, stagionati, tome pregiate e gustosi prodotti caseari, erbe officinali, prodotti dell'orto, frutti e mieli per un viaggio lento a km 0 tra i sapori e profumi di montagna. Un'occasione imperdibile per acquistare delizie tipiche direttamente dai produttori. Protagonisti dell'ottava edizione di Presepi sull'acqua saranno come sempre decine di installazioni artigianali, fra tradizione e sperimentazione, con un comune denominatore: l'acqua. Una ricetta semplice e vincente, che nelle passate edizioni ha richiamato un pubblico numerosissimo alla scoperta del territorio che accoglie questi preziosi allestimenti dedicati alla Natività. “Anche in questo caso – prosegue il sindaco Savoia – la mia Amministrazione lavorerà fianco a fianco con i cittadini per assicurare alla manifestazione il successo delle precedenti edizioni. Si tratta infatti di un evento con diffusione spazio-temporale che senza i curatori, vera anima della manifestazione, non potrebbe esistere. Sono fiducioso che in questa edizione potremo ancora tornare ad ospitare visitatori provenienti da ogni angolo d'Italia". Sul sito www.crodoeventi.it saranno prossimamente online le prime informazioni sul entrambi gli eventi; novità e aggiornamenti anche sulle pagine Facebook ufficiali www.facebook.com/BiancoLatteOssola e www.facebook.com/presepiacqua.

