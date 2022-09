'Spettri, Inno alla Vita': la compagnia teatrale 'Il Punto' in scena venerdì 2 settembre, alle 21, in Viale Rimembranze a Castano.

'Spettri, Inno alla Vita': la compagnia teatrale 'Il Punto' in scena venerdì 2 settembre, alle 21, in Viale Rimembranze a Castano. Uno spettacolo "in movimento" in cui le "anime spettrali" accompagneranno il pubblico in un suggestivo percorso (con i brani tratti da Antologia di Spoon River; per la regia di Annalisa Restelli). L’ingresso è libero, ma è gradita la prenotazione al numero 333/9924673.

