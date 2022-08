Festa di San Bernardo

Tutto pronto a Malvaglio per la 'Festa Patronale di San Bernardo'. Venerdì e domenica una serie di appuntamenti per grandi e piccoli.

Tutto pronto a Malvaglio per la 'Festa Patronale di San Bernardo'. Si comincerà, allora, venerdì 2 settembre, alle 21, con la musica con la band 'The Bi-Tols'. Poi, domenica 4 ecco un'intera giornata di appuntamenti per grandi e piccoli: alle 10 la Santa Messa e alle 14.30 laboratorio dolce (Panificio Codini), laboratorio pizza (Pizzeria Danny's), tatuati 'Il Gufo' (Sorrisi Quotidiani), decora 'Il tuo astuccio' (Sac), 'Lo yoga per tutti' (Licia) e Amici della Biblioteca. Alle 16.30, invece, spazio alla tombolata, mentre alle 18 sarà la volta dello schiuma party e, alle 18.30, dell'aperitivo al tramonto presso il Bar Emma, Pizzeria Danny's e Bar di via Roma. Alle 20.30 vespri e processione e alle 22 spettacolo pirotecnico offerto dalla Pro Loco. Durante tutto il pomeriggio, inoltre, esposizione di macchine Alex Tuning e gonfiabile gratuito.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!