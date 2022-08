Nerviano: uffici comunali chiusi il sabato. L'opposizione si interroga.

L'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi chiede chiarimento all'amministrazione comunale in merito alla chiusura degli uffici dell'ex monastero degli Olivetani dal 13 agosto al 4 settembre.

Sempre aperti, tra agosto e settembre, ma non il sabato. E dalla penna dell'ex sindaco di Nerviano Massimo Cozzi spunta una domanda, con richiesta di chiarimento annessa, all'amministrazione comunale: perché? O, come direbbero gli antichi romani, cui prodest? Le perplessità dell'attuale consigliere di opposizione della Lega nascono dall'avere letto l'annuncio sul sito comunale della chiusura degli uffici dell'ex monastero degli Olivetani dal 13 agosto al 4 settembre. Cozzi esordisce osservando che "negli ultimi anni non era mai accaduta una simile chiusura per così tante giornate di sabato consecutive". E aggiunge che, "nonostante il periodo estivo , diversi cittadini, lavorando durante la settimana, possono accedere agli uffici comunali soltanto il sabato mattina". Insomma, quel giorno torna estremamente comodo per chi, durante la settimana, preso da incombenze lavorative, si troverebbe costretto a chiedere permessi o addirittura ferie per poter accedere agli uffici comunali in corso di settimana. Cozzi chiede quindi le ragioni della scelta dell'amministrazione parlando di "scelta che non agevola i cittadini nell'accesso ai servizi comunali in Municipio". E chiede se durante i sabati la Polizia Locale sarà in servizio o meno.

