Niente fiera di settembre

"La Giunta Comunale ha provveduto a sospendere la Fiera di Autunno prevista per lunedì 26 settembre stante le prossime votazioni per Camera e Senato".

Domenica 25 settembre in tutta Italia si voterà per l'elezione del nuovo Governo. Un appuntamento importante che richiede anche molto impegno sul territorio, per gli uffici comunali e le forze dell'ordine. Per questo il Comune di Magnago si è trovato costretto a prendere una decisione: "Si comunica che con deliberazione n. 104 in data 01/08/2022 la Giunta Comunale ha provveduto a sospendere la Fiera di Autunno prevista per lunedì 26/09/2022 stante le prossime votazioni per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!